Астролог рассказал, как на людей повлияет уникальное новолуние с редким небесным явлением

Уникальное новолуние с редкой конфигурацией наступит 7 сентября в 3:51. В эту ночь на небе появится редкая конфигурация - Большой тригон. Это соединение восходящего Лунного Узла и Черной Луны в знаке Близнецов. А с вершиной тригона будет взаимодействовать Меркурий и ретроградный Сатурн. Считается, что это мощное явление, направленное на реализацию планов и преодоления проблем. Астролог Антонина Кариер рассказала, как новолуние повлияет на все знако Зодиака.- Энергия планет располагает к конструктивной работе, такту, сдержанной реакции на ошибки другого, умению услышать друг друга и договориться, - поделилась Антонина. - Получение дохода и возможность реализовать свои потребности напрямую зависят от вашей гибкости, желания применять новые инструменты в работе, терпения и выдержки, способности видеть перспективы, замечать не только неприятные вещи, но и акцентировать внимание на положительных качествах людей.В новолуние есть вероятность попасть на уловки мошенников из-за ошибочного представления о механизме работы денег. Информацию о всякого рода способах и схемах заработка, о финансовой грамотности, о инвестициях и фондовых рынках, о торгах банков -необходимо перепроверять и анализировать, а не слепо верить в мгновенный прирост вложений. Данная рекомендация относится к ♍Девам, ♊Близнецам, ♓Рыбам, ♏Скорпионам, ♐Стрельцам и ♋Ракам.Продуктивным лунный месяц будет для представителей знаков: ♊Близнецы, ♎Весы, ♒Водолей и ♐Стрелец. Особенно хорош для педагогов, врачей, логистов, юристов, продавцов, рекламных агентов. Не возникнет препонов при взаимодействии с административным ресурсом и государственными инстанциями.Удачным он будет и для ♉Тельцов, ♑Козерогов, ♍Дев и ♏Скорпионов: есть энергия и потенциал для реализации намеченного, главное не сходить с дистанции, а терпеливо расчищать себе дорогу.Представителям знаков: ♈Овен, ♋Рак, ♌Лев, ♑Козерог придется идти на компромисс для решения своих вопросов. Во избежании простудных заболеваний и вирусных инфекций ♍Девам, ♊Близнецам, ♓Рыбам и ♐Стрельцам избегать сквозняков и одеваться по погоде.Не желательно проводить плановые операции с 6 по 8 сентября на тонком и толстом кишечнике и поджелудочной железе.