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Как отразится желтое новолуние 10 июля на жителях Ростовской области

Как отразится желтое новолуние 10 июля на жителях Ростовской области
10 июля в 4.16 по московскому времени наступило новолуние. Астролог из Ростова Антонина Кариер рассказала, какие опасности ждут жителей региона и что нужно делать, чтобы это явление прошло спокойно.

Следует отметить, что новолуние будет продуктивным для людей, которые связаны по роду деятельности с водой. Продуктивным будет месяц для художников, оформителей, дизайнеров, психологов, людей, работающих в нефтяной и химической промышленности, медицине и фарминдустрии. Второй темой месяца является недвижимость и имущество: купля-продажа, ремонт, благоустройство.

- Ситуация может меняться стихийно, события происходят спонтанно, не контролируются. Если до 10 июля по указанным темам договориться с людьми не удалось, договор купли-продажи не подписан, подрядчик не найден, то лучше продолжить переговоры, поиски и оформление документов после 13 июля, - советует астролог.

Непосредственно тенденции месяца отразятся на жизни представителей следующих знаков: Рак, Овен, Козерог, Весы, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева и Лев. На эти знаки Зодиака будет наибольшее влияние Луны.

Кроме того, в новолуние специалист не рекомендует проводить операции на молочных железах и грудной клетке. А с 11 по 13 июля не рекомендуется хирургическое вмешательство на сердечной мышце, грудном отделе позвоночника, сосудах сердца.

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