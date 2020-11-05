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Археологи из Азова нашли пушечное ядро 14 века

Археологи из Азова нашли пушечное ядро 14 века
Археологи из Ростовской области нашли старое пушечное ядро, датируемое 14-м веком. По мнению специалистов, находка может быть одной из самых старых на территории Руси.

Пушечное ядро было найдено на Петровском бульваре. Скорее всего, его кто-то потерял. Руководитель отдела археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, что первые упоминания о пушках на территории Руси датируются 1382 годом. Это мраморное ядро итальянское. Оно было изготовлено в середине 14-го века или еще раньше.

Вероятно, что его украли или купили на итальянском судне, но по несчастной случайности ядро было потеряно на улицах золотоордынского Азака.

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