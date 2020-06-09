В Азове археологи обнаружили захоронение русских солдат 18-го века

Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили захоронение русских солдат, датируемое 18-м веком.Могилу нашли во время устройства водопроводного колодца на улице Толстого. В небольшом шурфе размером два на два метра покоились останки сразу двух воинов.Находка примечательна ещё и тем, что позволила специалистам установить более точные границы самого большого средневекового могильника. На его территории расположены захоронения, относящиеся ещё к турецкому времени.