В Азове археологи обнаружили захоронение русских солдат 18-го века
Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили захоронение русских солдат, датируемое 18-м веком.
Могилу нашли во время устройства водопроводного колодца на улице Толстого. В небольшом шурфе размером два на два метра покоились останки сразу двух воинов.
- На обоих погребенных были кресты. Вероятно, они умерли в один день и похоронены в одной могиле, - рассказал заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Масловский.
Находка примечательна ещё и тем, что позволила специалистам установить более точные границы самого большого средневекового могильника. На его территории расположены захоронения, относящиеся ещё к турецкому времени.