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Археологи Азовского района рассказали о средневековом корчаге, который привезли из Поволжья

Археологи Азовского района рассказали о средневековом корчаге, который привезли из Поволжья
В Азовском районе специалисты рассказали о средневековом сосуде, который привезли из золотоордынского Поволжья. Находка датируется примерно 14-веком.

По словам заведующего отделом археологии Азовского музея Андрея Масловского, корчаг был создан за пределами средневекового Азака. Сосуд находился примерно к северу от Волгограда, а вероятно и еще дальше.

- Глиняный кувшин был мало приспособлен для длительных перевозок, потому неясно, зачем путешественник его с собой взял, - добавил специалист. – Мы точно можем быть уверены, что для продажи он его не использовал, но какая была причина для такой поездки – остается загадкой.

К сожалению, от сосуда сохранился лишь кусок горлышка. Однако даже на нем виден весьма пышный для того времени орнамент.

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