Археологи Азовского района рассказали о средневековом корчаге, который привезли из Поволжья

В Азовском районе специалисты рассказали о средневековом сосуде, который привезли из золотоордынского Поволжья. Находка датируется примерно 14-веком.По словам заведующего отделом археологии Азовского музея Андрея Масловского, корчаг был создан за пределами средневекового Азака. Сосуд находился примерно к северу от Волгограда, а вероятно и еще дальше.К сожалению, от сосуда сохранился лишь кусок горлышка. Однако даже на нем виден весьма пышный для того времени орнамент.