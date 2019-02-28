Ростовские синоптики рассказали, каким будет первый месяц весны



Фото: Avto-pozitiv.ru

В этом году весна в Ростовской области не будет ранней. Об этом Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.



По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха и месячное количество осадков в марте ожидаются около нормы.



Климатическая норма - среднемесячная температура воздуха по области составляет +9 градусов, количество осадков - 30 миллиметров.

- До 10 марта в отдельные дни возможны осадки в виде дождя ночью и утром с мокрым снегом, - рассказали в Ростовском гидрометцентре. - Ветер в основном западной четверти, 6-11 м/с, при прояснениях по северу и востоку до -10 градусов, днём - до +2…+7, с повышением ночью до +1…+6 градусов, по югу днём - до +8…+13 градусов.



Во второй декаде марта в отдельные дни прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, с затоком холодного воздуха возможно понижение до -6…-8 градусов, днём - до +2…+7 градусов. В начале декады по югу области - до 12 градусов тепла.



В конце месяца местами ожидается дождь. Температура воздуха ночью - 0…+5 градусов, днём - до +6…+11 градусов, в отдельные дни - до +17 градусов.



Добавим, что за период наблюдений с 1886 года в марте самым тёплым днём было 25 марта 2008 года - температура воздуха повышалась до +26 градусов. В самую холодную ночь, 9 марта 1929 года, температура опускалась до -28 градусов.