АО «Донаэродорстрой» завершило реконструкцию на участке автодороги М-4 «Дон»

Фото: АО "Донаэродорстрой"

Строительная компания АО «Донаэродорстрой» завершила реконструкцию на участке автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Участок обновили с 777-го по 933-й километры. Ранее из-за плохой дороги водители проводили в пути до восьми часов, сейчас время сократилось до 1,5 часа.Ежегодно наблюдается рост грузопотока, который соединяет юг и север России. После закрытия южных аэропортов автодорога М-4 «Дон» стала более загруженной. Ситуация усложнилась в 2023 году, когда число легковушек выросло на 6%, а грузовиков – на 9%. В день по автодороге проезжали 43,5 тысячи машин. Всего эксперты насчитали более 5 тысяч квадратных метров ям. Некачественное дорожное покрытие добавляло время в пути и нередко приводило к авариям. Это вызывало множество негативных отзывов. К примеру, даже служебный автомобиль губернатора Ростовской области Василия Голубева дважды пробил колеса на этом участке дороги.Масштабной реконструкцией отрезка автодороги, который проходит по северу Ростовской области от Каменска-Шахтинского до границы с Воронежской областью, занялась компания ДАДС (АО «Донаэродорстрой», входящее в ассоциацию «Группа строительных компаний Дон»).Работы включали демонтаж старых элементов дороги и укладку нового дорожного покрытия, также новое барьерное ограждение, дорожные знаки и защитные ограждения. Была расширена проезжая часть до шести полос, с 907-го по 925-й километры. Такое решение значительно улучшило пропускную способность.Для реконструкции специалисты использовали современные инновационные технологии и материалы, в том числе технологию Superpave, которая позволяет подобрать битум по шкале PG Grade и обеспечить высокую прочность и долговечность дорожного покрытия.Добавим, что в донском регионе такую технологию освоил только «ДАДС». Чтобы увеличить прочность характеристик, использовали полимер-модифицирующую добавку Эладорм. Она увеличивает межремонтные сроки эксплуатации дороги. Добавка разработана на базе исследований Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН при содействии специалистов ООО «НТС».Большое внимание уделяется внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением, которая охватывает 70% участка. После ремонта отрезок автодороги стал комфортным, скоростным и безопасным. Специалисты успели также провести реконструкцию полотна к летнему сезону отпусков, когда сотни отдыхающих едут на юг на автомобилях. Согласно данным ПМЭФ, турпоток на юг России по трассе М-4 «Дон» оценивается в 7 млн человек, многие из которых проедут, в том числе, и по участку 777-933 км.Важность трассы М-4 «Дон» на ПМЭФ отметил президент РФ Владимир Путин. По его словам, транспортный коридор Север - Юг может превратиться в востребованный международный коридор, по которому будет осуществляться доставка грузов в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива.