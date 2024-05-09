Алексей Логвиненко: в Ростове проходят праздничные гуляния в честь Дня Победы

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Жители Ростова с размахом празднуют День Победы. В городе проходят мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.- Каждый год мы становимся свидетелями этого грандиозного события, и каждый раз, когда смотришь на парадные расчеты, захватывает дух, испытываешь чувство гордости за нашу Родину, ее мощь, вспоминаешь доблестную историю Отечества, подвиги наших Героев, - поделился глава администрации города Алексей Логвиненко.Весь день в Ростове царит праздничная атмосфера. Жители выходят на улицы гулять с Георгиевскими ленточками, поздравляют друг друга с Днём Победы, поют патриотические песни.Как рассказала начальник управления культуры Яна Пилявская, праздничные гуляния проходят во всех районах города.- На парковых эстрадах выступают лучшие творческие коллективы города, зрители танцуют под полюбившиеся мелодии, - рассказала Яна Пилявская.Песни военных лет из легендарной «полуторки» прозвучали на Большой Садовой. На импровизированной сцене выступил муниципальный казачий ансамбль «Ростов-Дон». Артисты исполнили полюбившиеся всем композиции о жизни, Родине, Победе.В парке культуры и отдыха 1 Мая ростовчане прошли по экскурсионному маршруту «Дорогами Победы». На остановках зрителям рассказали исторические факты о Ростове в годы войны. А на пересечении Буденновского и Пушкинской встретили трамвайный маршрут «Победа».- По случаю 9 Мая в Ростове сегодня запущен трамвайный маршрут «Великий путь Победы». Тематический состав курсирует по маршрутам №1 и №10. Это совместный проект Управления культуры города Ростова-на-Дону и Департамента транспорта, - добавил глава.С импровизированной сцены звучат любимые песни военных , а зрители с удовольствием подпевают артистам, аплодируют.В Покровском сквере прошел праздничный концерт джаз-оркестра Кима Назаретова. Музыканты исполнили «Майский вальс», и «Синий платочек», и «Темная ночь», и «Смуглянка», и «Последний бой».- Мы семьей пришли в сквер послушать военные песни. В детстве прабабушка пела мне «Синий платочек», а сегодня я пою ее вместе со своей дочкой, - поделилась ростовчанка Юлия. - Мы помним и гордимся подвигами наших героев.Главная задача сегодня – сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны и передать ее молодежи, уверены жители Ростова-на-Дону.