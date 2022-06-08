Александр Ищенко вручил паспорта РФ лучшим школьникам донского региона

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В преддверии Дня России в донской столице состоялось торжественное вручение паспортов РФ юным жителям Ростовской области. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в историческом парке «Россия – моя история» 9 июня.Участниками торжественной церемонии стали 18 одаренных и целеустремленных школьников из разных городов региона - Ростова-на-Дону, Батайска и Шахт. Ребята успешно проявили себя в научной, спортивной и общественной деятельности.С важным в жизни каждого гражданина РФ событием поздравил школьников председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.- Место и день для торжественного вручения паспортов молодым гражданам нашей страны мы выбрали не случайно. Нам хотелось, чтобы у вас, ребята, сложилось представление о непростой судьбе Российского государства и о роли Петра Великого в его становлении. Ведь именно он заложил все принципиально важные координаты для развития России, которые и на сегодняшний день остаются актуальными, - отметил Александр Ищенко. - Мы видим такое же стремление руководства и народа России защитить суверенитет государства, свое понимание целей и задач развития нашей страны, право на собственную политику и роль в мире.Спикер донского парламента уверен, что продолжение истории России - славной, великой и драматической - в руках сегодняшней молодежи. Он обратился к школьникам, отметив, что нельзя отказываться ни от одной минуты жизни своего государства, ни от одного имени, ни от одного события. Строя будущее страны, нужно исходить из понимания самостоятельности России и задач счастливой благополучной жизни граждан.Для школьников организовали экскурсию по экспозиции, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I.Александр Ищенко вручил юным дончанам их главный документ, а также книгу об истории Заксобрания Ростовской области, изданную к 25-летию донского парламента. Спикер парламента донского региона поздравил молодых людей с наступающим Днем России и подчеркнул, что только любовь к Отечеству приведет к достойным результатам в личной жизни и жизни страны.На мероприятии также присутствовали председатель комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова и депутат донского парламента Татьяна Иващенко. Депутаты пожелали юным гражданам России с честью и достоинством нести звание россиянина, любить и беречь свою страну, приумножать ее славу и соблюдать законы.