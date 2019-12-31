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19-летнюю девушку из Краснодарского края ищут в Ростовской области

19-летнюю девушку из Краснодарского края ищут в Ростовской области
На Дону разыскивают 19-летнюю уроженку Кубани. 1 января Анна Матюшина (Соляникова) ушла из дома в станице Журавской и перестала выходить на связь. Девушка может находиться в Ростовской области.

По информации волонтеров, рост разыскиваемой - 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темные, до лопаток. В день пропажи на Анне были серое платье, черные колготки, сапоги до колен.

Если вы видели девушку, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

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