19-летнюю девушку из Краснодарского края ищут в Ростовской области



На Дону разыскивают 19-летнюю уроженку Кубани. 1 января Анна Матюшина (Соляникова) ушла из дома в станице Журавской и перестала выходить на связь. Девушка может находиться в Ростовской области.



По информации волонтеров, рост разыскиваемой - 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темные, до лопаток. В день пропажи на Анне были серое платье, черные колготки, сапоги до колен.



Если вы видели девушку, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.