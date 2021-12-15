В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым

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В Москве простились с режиссером и народным артистом РФ Сергеем Соловьевым. Церемония состоялась утром 16 декабря в церкви Иоанна Богослова. Проводить усопшего в последний путь пришли его родные, знакомые и коллеги. Отпевание провел протоиерей Дмитрий Рощин – сын первой жены Соловьева.Выдающегося кинорежиссера похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с могилами родителей, сообщил Smotrim.ru.Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни 13 декабря. Для многих эта дата в одночасье стала траурной. У режиссера случился сердечный приступ, который он не смог пережить. Президент РФ и многие знаменитые деятели искусств выразили свои соболезнования семье Соловьева на своих страницах в соцсетях.Кинорежиссер запомнился россиянам такими фильмами, как «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой» и «Асса».