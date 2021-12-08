Скончалась директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова

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После продолжительной болезни умерла 44-летняя директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Об этом сообщается на сайте фонда. Известно, что женщина долгое время боролась с онкологией.За 10 лет работы Мешковой в фонде Константина Хабенского произошло много изменений. Он стал масштабным проектом, который помогал тяжелобольным детям выздороветь.Кроме того, Мешкова работала в СМИ и участвовала в сборе денег после нападения на школу в Беслане.