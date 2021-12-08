Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

Версия для печати

Скончалась директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова

Скончалась директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова
После продолжительной болезни умерла 44-летняя директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Об этом сообщается на сайте фонда. Известно, что женщина долгое время боролась с онкологией.

За 10 лет работы Мешковой в фонде Константина Хабенского произошло много изменений. Он стал масштабным проектом, который помогал тяжелобольным детям выздороветь.

Кроме того, Мешкова работала в СМИ и участвовала в сборе денег после нападения на школу в Беслане.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.