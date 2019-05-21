Фильм Хабенского о ростовском офицере стал лауреатом премии ТЭФИ



Фильм Константина Хабенского «Собибор» о ростовском офицере завоевал премию «ТЭФИ — Летопись Победы». Церемония вручения прошла в Москве 22 мая в Музее Победы, передаёт ТАСС.



В конкурсе принимали участие картины, посвящённые Великой Отечественной войне. На рассмотрение жюри было подано 250 заявок со всей России. «Собибор» стал лучшим телевизионным художественным фильмом.



Фильм рассказывает страшную историю концлагеря, действовавшего на территории Польши. Прототипом для главного героя стал офицер Александр Печерский, роль которого исполнял сам Хабенский.



Лагерь Собибор существовал в Польше с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Там, по разным данным, были зверски убиты от 150 тысяч до 250 тысяч евреев. Советский солдат Печерский, попав в это ужасающее место, смог организовать восстание, в результате которого смогли бежать почти 3000 пленных. После этого Собибор прекратил своё существование. Герой прожил до 80 лет и умер в Ростове-на-Дону. Внучка Печерского отмечает, сто очень благодарна создателям картины за то, что о подвиге её деда теперь узнает весь мир.



Также ТЭФИ получили фильмы «Холодное танго» и «Рай» за лучшую режиссуру телевизионного фильма/сериала. Лучшим художественным сериалом стал «Топор».