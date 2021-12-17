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Комика Тимура Батрутдинова срочно госпитализировали с коронавирусом в Москве

Комика Тимура Батрутдинова срочно госпитализировали с коронавирусом в Москве
Комик Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом. Юмориста из Comedy Club госпитализировали с поражением легких 20-50%.

Опасным вирусом Батрутдинов заразился еще в начале декабря. Сначала он лечился дома, но процент поражения легких рос с каждым днем. Впоследствии медики приняли решение госпитализировать юмориста. Сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое.

Сам Батрутдинов пока не давал никаких интервью, его состояние не комментируют и коллеги. К тому же Тимур уже почти месяц не публикует никаких постов на своей странице в соцсети.
Фото: cosmo.ru
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