Комика Тимура Батрутдинова срочно госпитализировали с коронавирусом в Москве

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Комик Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом. Юмориста из Comedy Club госпитализировали с поражением легких 20-50%.Опасным вирусом Батрутдинов заразился еще в начале декабря. Сначала он лечился дома, но процент поражения легких рос с каждым днем. Впоследствии медики приняли решение госпитализировать юмориста. Сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое.Сам Батрутдинов пока не давал никаких интервью, его состояние не комментируют и коллеги. К тому же Тимур уже почти месяц не публикует никаких постов на своей странице в соцсети.