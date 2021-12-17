Григорий Лепс официально развелся со своей женой

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Российский певец, музыкант и композитор Григорий Лепс официально развелся с женой. Пара перестала быть супругами 20 декабря. Бракоразводный процесс состоялся в одном из судебных участков Москвы.На развод подала теперь уже бывшая жена Лепса - Анна Шаплыкова. На заседание явился только представитель истца, а от ответчика поступило только согласие на расторжение брака, сообщил «СтарХит».Пара разошлась мирно, без скандалов и ругани. Вопросов о разделе имущества и опеки над детьми также не возникло - эти вопросы экс-супруги решили еще до суда. Ни Лепс, ни Шаплыкова развод так и не прокомментировали. Однако адвокат Анны, Оксана Якимова, уточнила, что решение было обоюдным, взвешенным и окончательным из-за кризиса в отношениях.Однако поклонники считают, что Григорию Лепсу разрыв дался непросто. За неделю до суда у певца случился гипертонический криз. Сам музыкант позже объяснил, что проходил в больнице обследование.- У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но всё-таки я решил лечь в больницу. Я пролежал там один день. Меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов к моему здоровью у врачей нет, - сообщил он на странице в своем инстаграме. - С сердцем всё в порядке, с сосудами тоже всё в порядке. Такое просто бывает… Иногда человек срывается физически. Слишком много работы, напряжения и всего того, что я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Мне уже не 20.Григорий Лепс является учредителем почти десятка компаний. Он занимается ресторанной деятельностью, торговлей продуктами, имеет продюсерский центр и фирму по производству оптики. Также певец был одним из совладельцев ювелирной компании. Однако неделю назад единственным владельцем осталась его экс-супруга.Анна Шаплыкова работала в подтанцовке у Лаймы Вайкуле. В 2000 году на дне рождения мужа исполнительницы Анна встретилась с 39-летним Лепсом. Так начался роман, а после трех лет совместной жизни они сыграли свадьбу. Пара воспитывала троих детей. Сначала в 2002 году родилась Ева, через пять лет - Николь, а еще через три года - Иван. Решение о разводе супруги приняли после 20 лет совместной жизни.