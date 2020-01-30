Григорий Лепс перенёс операцию перед концертом в Ростове-на-Дону



Незадолго до выступления в Ростове-на-Дону певец Григорий Лепс перенёс операцию. Артисту понадобилось хирургическое вмешательство из-за проблем с голосовыми связками. Это уже третья подобная процедура за год.



Операция проходила в Париже. После неё Лепс будет восстанавливаться недолго — уже 11 февраля он даст концерт в Ростове.



- Я не могу петь так, как пел 20 лет назад, - признаётся исполнитель. - Организм стареет, связки стареют, силы уже не те.



Несмотря на трудности, Григорий Лепс явно пока не намерен покидать сцену. У него запланировано несколько выступлений, также он сообщил фанатам, что готовит некий сюрприз совместно с шоуменом Тимуром Родригезом.



Сразу после операции певец вместе с супругой Анной отправился на итальянский курорт. Пара успела поделиться несколькими снимками с отдыха.



Концерт в Ростове-на-Дону, который запланирован на 11 февраля, состоится в рамках тура «Иди и смотри». Лепс обещает, что зрители услышат не только новые песни, но и старые произведения, которые уже давно не звучали со сцены.