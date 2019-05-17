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Выборы нового сити-менеджера Ростова отложили на октябрь из-за Дня города

Выборы нового сити-менеджера Ростова отложили на октябрь из-за Дня города
Фото: Pix-feed.com
В городской думе Ростова объяснили, почему выборы нового сити-менеджера отложили до октября. О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации донской столицы говорили на внеочередном заседании гордумы 21 мая.

Депутаты приняли решение о проведении конкурса 11 октября 2019 года. Документы для участия должны быть представлены кандидатами с 23 по 27 сентября. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 23 сентября.

Затем кандидатам предложат написать тест. Тем претендентам, которые удачно справятся с ним, 11 октября предстоит собеседование с конкурсной комиссией. В её состав входят 10 человек. Пять из них назначает городская дума и пять – губернатор. По итогам собеседования должны остаться два кандидата. Из них на заседании 18 октября городская дума и выберет нового главу администрации.
Заместитель председателя гордумы Татьяна Георгиева заявила, что, определяя дату конкурса, депутаты руководствовались желанием предоставить потенциальным кандидатам время для подготовки к участию в нём.
- Кроме того, Ростов-на-Дону готовится отметить своё 270-летие, и мы хотим, чтобы юбилей нашего любимого города прошел не в конкурсной борьбе, а потому конкурсом будем заниматься после юбилея, - отметила Георгиева.

Таким образом, имя нового главы Ростова станет известно только через пять месяцев. Думая о праздновании Дня города, депутаты не взяли во внимание, что приступать к своим обязанностям новому главе администрации придется перед началом отопительного сезона. Как ростовчане не раз убеждались, зима застаёт чиновников врасплох и в отсутствие политического кризиса.

Пока же исполнять обязанности главы по-прежнему будет Алексей Логвиненко.

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