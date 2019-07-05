Опекуны инвалидов смогут получать правовую помощь бесплатно



Опекуны инвалидов, которые попадают под категорию недееспособных, смогут получать юридическую помощь бесплатно. Об этом на заседании «круглого стола» сообщила член Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Мероприятие прошло 5 июля при участии депутатов Законодательного Собрания Ростовской области сотрудников донских министерств, аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, а также социальных работников и рядовых граждан.



Сенатор отметила, что законодательство не предусматривает такую категорию граждан, как неспособные инвалиды. Люди, которые ухаживают за ними – опекуны и попечители не могут использовать бесплатную юридическую помощь, что создает помехи в получении ими различных льгот и пособий от государства.



- Чтобы устранить этот правовой пробел в законе, уже к концу июля соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение в Государственную Думу, - рассказала Ирина Рукавишникова.



На заседании прозвучали и другие предложения от людей, которые сталкиваются с подобными проблемами. Граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, обратили внимание на необходимость реформировать законодательство, чтобы устранить недочеты с получением бесплатных лекарств и путевок на отдых. Участники высказали свое «экспертное» мнение, предложили конкретные шаги, которые будут учтены при составлении законодательных инициатив.



- Сейчас идет активная работа совместно с федеральными органами власти по созданию межмуниципального центра реабилитации инвалидов и детей инвалидов. Мы уже провели ряд круглых столов, где выслушали людей, приняли их идеи, как сделать законодательство более точным и справедливым, - добавил первый заместитель председателя донского парламента, председатель комитета по социальной политике депутат Сергей Михалев.







Стоит отметить, что многие предложения, высказанные на заседание, поступили в рамках проекта «Донская инициатива», который стартовал осень 2018 года. Он призван выявлять существующие проблемы и проецировать их на представительные органы власти. За время работы «Донской инициативы» поступило свыше 350 предложений по различным областям законодательства.