Лидия Новосельцева стала председателем Гордумы Ростова

Фото: ЗС РО

В Ростове-на-Дону Лидию Новосельцеву избрали председателем гордумы. Такое решение было принято городскими депутатами на первом заседании восьмого созыва 29 сентября.Помимо Лидии Новосельцевой ("Единая Россия"), на пост председателя выдвигалась Наталья Оськина (КПРФ). За Лидию Новосельцеву проголосовали 37 депутатов из 39.Глава региона Юрий Слюсарь поздравил Лидию Новосельцеву и пожелал ей плодотворной работы. Юрий Слюсарь пошутил, что сохраняется традиция, когда вместе с главой города - мужчиной, председателем гордумы должна быть женщина. Также нового председателя гордумы поздравили глава города Александр Скрябин и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.Отметим, что Лидия Новосельцева до 15 сентября 2025 года была депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. Также она была депутатом городских дум Новочеркасска, Ростова-на-Дону.Напомним, что до этого пост председателя гордумы в течение почти 30 лет занимала Зинаида Неярохина. В единый день голосования она победила на довыборах в Заксобрание Ростовской области.