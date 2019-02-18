Поправки в закон «об обманутых дольщиках» обсудили донские парламентарии



Принятие поправок в закон «об обманутых дольщиках», принятый губернатором Ростовской области, обсудили депутаты ЗС. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко 19 февраля.



На сегодняшний день донской край входит в десятку регионов, где особо остро стоит проблема так называемых «недостроев». Депутаты ЗС детально изучили проблему и внесли поправки в существующий закон «О поддержке участников долевого строительства». Благодаря нововведениям, по словам Александра Ищенко, обманутые дольщики могут восстановить имущественные права и получить жилье.



- Поправки в закон дают возможность муниципалитетам самостоятельно определять, какие постройки возможно завершить силами государства, а какие — нет, - подчеркнул глава Законодательного собрания РО. - Если по решению суда стройку нужно будет снести, или у застройщика нет права использовать землю, закончить дом будет нереально. В таком случае люди смогут переехать в другой, но уже готовый дом.



Среди других поправок в законе «об обманутых дольщиках» возможность получения субсидии на погашение задолженности по подключению проблемных объектов к электро-, газо-, водосетям. Также будет доступна смена инвестора, если на то будет согласие дольщиков. Парламентарии уточнили условия финансовой поддержки жилищно-строительных кооперативов дольщиков на сдачу домов с готовностью более 65%.



Стоит отметить, что Ростовская область оказывает активную помощь в восстановление прав обманутых дольщиков. Так, в 2019 году на достройку «проблемных» домов планируется выделить 770 миллионов рублей.