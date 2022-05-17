Запретили прогулки на яхтах в Таганрогском заливе
В Таганрогском заливе ввели ограничение для прогулочных яхт и маломерных судов. Срок запрета выхода в водоем пока не известен.
Такая же ситуация - в Азовском море. По информации администрации Ейского района Краснодарского края, там нельзя выходить в море на прогулочных и спортивных парусных судах. Кроме того, в списке запрещенных оказались надувные плавательные средства, доски и даже виндсерфинг.
Ограничения ввели из-за проведения антитеррористических мероприятий.