В Ростовской области сгорел вагончик для строителей



Фото: Vd-tv.ru

Вагончик для рабочих сгорел в Ростовской области. Возгорание произошло в посёлке Манычстрой Сальского района.



ЧП произошло 26 января. Сигнал поступил в оперативные службы в 18:23. На момент прибытия спасателей, огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. На тушение у пожарных ушло несколько минут.



К ликвидации привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. Однако заключение специалисты сделают после завершения проверки.