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В Ростовской области сгорел вагончик для строителей

В Ростовской области сгорел вагончик для строителей
Фото: Vd-tv.ru
Вагончик для рабочих сгорел в Ростовской области. Возгорание произошло в посёлке Манычстрой Сальского района.

ЧП произошло 26 января. Сигнал поступил в оперативные службы в 18:23. На момент прибытия спасателей, огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. На тушение у пожарных ушло несколько минут.

К ликвидации привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. Однако заключение специалисты сделают после завершения проверки.

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