В донском хуторе сгорел строительный вагончик
В Ростовской области сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло в Чертковском районе.
Конструкция загорелась в хуторе Гусев на улице Мира. Огонь быстро охватил строение по всему периметру. Площадь горения составила 20 квадратных метров.
В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.
К тушению привлекались два пожарных расчёта – восемь спасателей и две единицы техники.