В донском хуторе сгорел строительный вагончик



В Ростовской области сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло в Чертковском районе.



Конструкция загорелась в хуторе Гусев на улице Мира. Огонь быстро охватил строение по всему периметру. Площадь горения составила 20 квадратных метров.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.



К тушению привлекались два пожарных расчёта – восемь спасателей и две единицы техники.