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В донском хуторе сгорел строительный вагончик

В донском хуторе сгорел строительный вагончик
В Ростовской области сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло в Чертковском районе.

Конструкция загорелась в хуторе Гусев на улице Мира. Огонь быстро охватил строение по всему периметру. Площадь горения составила 20 квадратных метров.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

К тушению привлекались два пожарных расчёта – восемь спасателей и две единицы техники.

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