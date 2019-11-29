В Ростовской области разыскивают подозреваемого в краже



Подозреваемого в краже разыскивают в Ростовской области. Воришку пытаются найти уже около недели.



Мужчина украл ноутбук в поезде. Он 26 ноября зашёл в состав, следующий из Ростова в Лихую. Почти сразу он лёг спать. Затем, открыв глаза, увидел соседа, который тоже был в объятиях Морфея. Подозреваемый забрал у него ноутбук, положил в сумку и вышел на станции Зверево.



Потерпевший сообщил о происшествии в полицию. Выяснилось, что мужчина отправился в Новочеркасск. Там он в течение двух дней пытался сдать ноутбук в ломбард и сервис. Когда ему самому не удалось это сделать, он попросил о помощи неизвестного мужчину. Но его попытки тоже не удались.



Розыском занимаются сотрудники ростовского линейного отдела полиции. Всех, кто знает, где может находиться мужчина на фото, сообщите по телефону: 8-928-776-86-86.