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В Ростовской области 18-летний парень на иномарке сбил женщину

В Ростовской области 18-летний парень на иномарке сбил женщину
В Таганроге 18-летний водитель сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось 18 октября около 23:00 на улице Морозова, 35. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 50-летняя дончанка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда её переехала иномарка. За рулем «Дэу Нексии» находился парень с четырёхмесячным водительским стажем.
- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - отметили в ведомстве.

Также инспекторы добавили, что в момент аварии на одежде женщины не было светоотражающих элементов. Вероятно, водитель просто не увидел её в тёмное время суток. В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.

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