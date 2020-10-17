В Ростовской области 18-летний парень на иномарке сбил женщину

В Таганроге 18-летний водитель сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось 18 октября около 23:00 на улице Морозова, 35. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 50-летняя дончанка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда её переехала иномарка. За рулем «Дэу Нексии» находился парень с четырёхмесячным водительским стажем.Также инспекторы добавили, что в момент аварии на одежде женщины не было светоотражающих элементов. Вероятно, водитель просто не увидел её в тёмное время суток. В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.