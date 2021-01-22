В Ростове стартовали продажи в новом доме ЖК «Город у реки»
В новом литере жилого комплекса с видом на Дон и Зеленый остров начались продажи квартир. В офисе Московской Строительной Компании (МСК) ведется активная бронь на жилье. «Город у реки» представляет собой комплекс жилых домов класса «Комфорт+» со всей необходимой инфраструктурой.
Новый дом стал третьим из девяти запланированных, сдан он будет в 4-м квартале 2023 года. Выгодное расположение ЖК открывает вид на реку Дон, стадион «Ростов Арена» и Зеленый остров. Сам жилой комплекс находится недалеко от центра города — в пяти минутах от Театральной площади.
«Город у реки» одинаково понравится и семьям с детьми, и молодым людям, и представителям более старшего поколения. Во дворах комплекса предусмотрены лавочки и крытые беседки, а свежий воздух, тишина и простор компенсируют поездки за город. Многоуровневая парковка, футбольные поля и собственная развитая инфраструктура – все это находится на закрытой территории в свободном доступе для всех жителей комплекса.
В новом литере доступны для покупок студии, а также 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, площадь которых варьируется от 22,5 до 76 квадратных метров. Минимальная стоимость жилья составляет 1,7 миллиона рублей. Приобрести квартиру предлагается не только за наличный расчет, но и в ипотеку либо с использованием средств материнского капитала. Кроме того, на покупку жилья в новой многоэтажке действует выгодная рассрочка от застройщика. Заказать консультацию и посмотреть варианты квартир можно на сайте.