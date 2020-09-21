В Ростове скончался генерал-лейтенант в отставке Николай Чупренко

В Ростове на 83-ем году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Николай Иванович Чупренко. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ЮО ВНГ России.Ветеран правоохранительных войск посвятил военной службе 36 лет, пройдя путь от комбата до начальника управления внутренних войск МВД СССР по Северному Кавказу и Закавказью, а позже по Украине и Молдавии.Николай Иванович родился 8 января в 1938 году в Белгородской области. Получив среднее образование, работал на Харьковском тракторном заводе, откуда и был призван на службу. В 1958 году стал курсантом Саратовского высшего военного Краснознаменного командного училища ВВ МВД СССР. После окончания училища лейтенант Николай Чупренко был назначен командиром одного из подразделений воинской части по охране особо важных государственных объектов в Подмосковье.В 1971 году офицер продолжил службу в Ростовской конвойной дивизии, где и прошел путь до должности начальника управления внутренних войск МВД СССР по Северному Кавказу и Закавказью. В 1990 году его назначили на должность начальника управления внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии.Генерал-лейтенант ушел в отставку в 1993 году и до конца своих дней жил в Ростове-на-Дону. За годы службы Николай Чупренко был удостоен кавалера ордена «За службу Родине в Вооруженных силах» I и II степени.