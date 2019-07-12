В Ростове на нескольких улицах отключат холодную воду из-за переврезки



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В Октябрьском районе и центре Ростова временно отключат холодную воду.



С 8.00 16 июля до 7.00 17 июля воды не будет в границах: улица Таганрогская – переулок Элеваторный, улица Малиновского – переулок Элеваторный, а также в садоводческих товариществах «Эмпилс», «Малинка», «Лесополоса», «Вива Виктория», «Восход-2», на улицах Стрелковой, Тацинской, Тарасовской.



Причиной отключения станет переврезка водопроводной линии на улице Таганрогской.



16 июля с 8 часов утра до полуночи водоснабжение будет прекращено в границах: переулок Крепостной - от улицы Пушкинской до Большой Садовой, улица Суворова - от переулка Крепостного до переулка Нахичеванского.



Воду отключат из-за переключения вновь построенного участка водопроводной линии на Большой Садовой.