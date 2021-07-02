В Ростове могут открыть авиасообщение с Кубой

Ростовчане скоро смогут полететь на Кубу. Об этом сообщили на портале «Ростовский городской транспорт» 6 июля.Самих маршрутов пока нет. На данный момент есть только разрешение на их создание от Росавиации. Ведомство разрешило летать на родину Че Гевары не чаще семи раз в неделю. Конечно, если у человека на руках есть документ о введении вакцины или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее трёх дней до вылета.Кроме того, в ближайшее время могут появиться рейсы в Сербию и Марокко.