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В Ростове горели два торговых ларька

Два торговых ларька горели в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл в районе дома № 19 по улице Лелюшенко утром 8 июня. Возгорание в постройках случилось примерно в 7 часов.

К тушению привлекали 20 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе два пожарных мотоцикла, - рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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