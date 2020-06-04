В Ростове горели два торговых ларька

Два торговых ларька горели в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл в районе дома № 19 по улице Лелюшенко утром 8 июня. Возгорание в постройках случилось примерно в 7 часов.



К тушению привлекали 20 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе два пожарных мотоцикла, - рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.



В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина пожара устанавливается.