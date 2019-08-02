Порядка десяти улиц в Ростове останутся без воды



Подачу воды прекратят на десятке улиц Ростова-на-Дону. Снабжение прекратят с 8 часов 8 августа до 4 часов утра 9 августа.



Без воды останутся жильцы проспекта Шолохова в домах с № 145 по № 183, включая канализационную насосную станцию и автозаправку. Также отключения коснутся улиц 1-й Плановой, 2-й Кизитериновской и 3-й Кизитериновской. Воды не будет в доме № 2-д по улице Урожайной, домах №№ 1, 3, 4/1, 4/2, 6/2 и 6/3 по Новолесной и в доме № 8 по улице Урожайной.



Отключения связаны с переврезкой водопровода на улице Урожайной в районе домов с № 2 по № 4/1.