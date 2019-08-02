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Порядка десяти улиц в Ростове останутся без воды

Порядка десяти улиц в Ростове останутся без воды
Подачу воды прекратят на десятке улиц Ростова-на-Дону. Снабжение прекратят с 8 часов 8 августа до 4 часов утра 9 августа.

Без воды останутся жильцы проспекта Шолохова в домах с № 145 по № 183, включая канализационную насосную станцию и автозаправку. Также отключения коснутся улиц 1-й Плановой, 2-й Кизитериновской и 3-й Кизитериновской. Воды не будет в доме № 2-д по улице Урожайной, домах №№ 1, 3, 4/1, 4/2, 6/2 и 6/3 по Новолесной и в доме № 8 по улице Урожайной.

Отключения связаны с переврезкой водопровода на улице Урожайной в районе домов с № 2 по № 4/1.

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