Несколько улиц в Ростове на сутки останутся без воды



В Ростове на сутки будет прекращена подача холодной воды в Западном микрорайоне, сообщили в Ростовском водоканале.



Водоснабжение будет отсутствовать с 9 часов утра 24 сентября до 9 часов утра 25 сентября. Без воды останутся жильцы домов на улицах 2-й Краснодарской, Сказочной, Каширской, Малиновского, Тружеников, Извилистой, проспекте Коммунистическом. Кроме того, подача будет прекращена в садоводческих товариществах «Победа», «Дон» и «Красный садовод».



В водоканале пояснили, что причиной отключения станет переврезка водопроводной линии. С этим может быть связано и затруднение движения транспорта на улице 2-й Краснодарской, в районе домов от № 149 до № 153, где будут проводиться работы.