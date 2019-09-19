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Несколько улиц в Ростове на сутки останутся без воды

Несколько улиц в Ростове на сутки останутся без воды
В Ростове на сутки будет прекращена подача холодной воды в Западном микрорайоне, сообщили в Ростовском водоканале.

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 часов утра 24 сентября до 9 часов утра 25 сентября. Без воды останутся жильцы домов на улицах 2-й Краснодарской, Сказочной, Каширской, Малиновского, Тружеников, Извилистой, проспекте Коммунистическом. Кроме того, подача будет прекращена в садоводческих товариществах «Победа», «Дон» и «Красный садовод».

В водоканале пояснили, что причиной отключения станет переврезка водопроводной линии. С этим может быть связано и затруднение движения транспорта на улице 2-й Краснодарской, в районе домов от № 149 до № 153, где будут проводиться работы.

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