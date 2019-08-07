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В центре Ростова на улице скончался мужчина

В центре Ростова на улице скончался мужчина
Фото: sky.zp.ua
В Ростове в центре города на улице скончался мужчина. ЧП произошло в Ленинском районе 6 августа.

Мужчину, лежавшего на земле, заметили прохожие. Ростовчане подошли ближе, чтобы помочь ему. Но незнакомец не подавал признаков жизни. Тогда ростовчане вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мужчину.
- По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь сердца, - сообщил источник Rostov.ru.

Точную причину смерти установит экспертиза.

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