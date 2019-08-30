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Транспортные следователи навестили воспитанников Ростовского центра помощи детям

Транспортные следователи навестили воспитанников Ростовского центра помощи детям
Накануне начала учебного года сотрудники Южного следственного управления на транспорте навестили воспитанников Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья № 4.

Транспортные следователи привели с собой аниматора, который исполнил роль пирата затерянного корабля в царстве знаний. Дети активно приняли участие в поиске «клада», побывав на острове Почемучек, в подземелье «1 000 цифр» и на водопаде Мудрости. Маленькие пираты проявили свою находчивость и справились со всеми испытаниями, а в конце их ждал приятный сюрприз.

По завершении путешествия сотрудники Южного следственного управления на транспорте поздравили коллектив и воспитанников с наступающим праздником, пожелали своим юным подопечным интересных открытий и отличного настроения на весь учебный год.
- На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления посещают детей и поздравляют их со всеми праздниками, а также оказывают необходимую помощь детскому дому, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан.

Следственные работники стали добрыми друзьями ребят из детского дома. В новом учебном году они обязательно ещё не раз посетят учреждение.

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