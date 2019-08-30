Транспортные следователи навестили воспитанников Ростовского центра помощи детям



Накануне начала учебного года сотрудники Южного следственного управления на транспорте навестили воспитанников Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья № 4.



Транспортные следователи привели с собой аниматора, который исполнил роль пирата затерянного корабля в царстве знаний. Дети активно приняли участие в поиске «клада», побывав на острове Почемучек, в подземелье «1 000 цифр» и на водопаде Мудрости. Маленькие пираты проявили свою находчивость и справились со всеми испытаниями, а в конце их ждал приятный сюрприз.



По завершении путешествия сотрудники Южного следственного управления на транспорте поздравили коллектив и воспитанников с наступающим праздником, пожелали своим юным подопечным интересных открытий и отличного настроения на весь учебный год.

- На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления посещают детей и поздравляют их со всеми праздниками, а также оказывают необходимую помощь детскому дому, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан.



Следственные работники стали добрыми друзьями ребят из детского дома. В новом учебном году они обязательно ещё не раз посетят учреждение.



