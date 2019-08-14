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Суд наказал таганрогскую кондитерскую штрафом за отравление покупателей

Суд наказал таганрогскую кондитерскую штрафом за отравление покупателей
Фото: i.pinimg.com
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение в отношении таганрогского ООО «Кондитерская ириска». За производство некачественной продукции предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Поводом обращения в суд стало отравление девяти покупателей. В конце апреля 2019 года в больницу обратились девять таганрожцев. Им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». Все они накануне ели пирожные с заварным кремом производства ООО «Кондитерская ириска».

В ходе проверки в кондитерском цехе предприятия были выявлены многочисленные нарушения. В частности, большинство продуктов не имели маркировки. Специалисты конфисковали орехи, конфитюр, кондитерскую посыпку, яичный меланж, взбитый белок, замороженные ягоды, фрукты и другие продукты.

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