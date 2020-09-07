Спасатели предупредили ростовчан о высокой пожароопасности в регионе

На территории Ростовской области в период с 10 по 12 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Высокая пожароопасность пятого класса ожидается в Ростове-на-Дону и почти во всей Ростовской области. В некоторых северо-западных и северо-восточных районах, таких как Верхнедонской, Шолоховский, Боковский и Советский, высокая пожароопасность, возможно, сохранится до конца рабочей недели.В связи с этим не стоит разжигать костры, выбрасывать непотушенные сигареты и окурки в не предназначенных для этого местах. При возникновении пожара звоните: 101.