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Спасатели предупредили ростовчан о высокой пожароопасности в регионе

Спасатели предупредили ростовчан о высокой пожароопасности в регионе
На территории Ростовской области в период с 10 по 12 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Высокая пожароопасность пятого класса ожидается в Ростове-на-Дону и почти во всей Ростовской области. В некоторых северо-западных и северо-восточных районах, таких как Верхнедонской, Шолоховский, Боковский и Советский, высокая пожароопасность, возможно, сохранится до конца рабочей недели.

В связи с этим не стоит разжигать костры, выбрасывать непотушенные сигареты и окурки в не предназначенных для этого местах. При возникновении пожара звоните: 101.

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