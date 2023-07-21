Каратист из Суворовского первым на Дону получил черный пояс в своей возрастной категории

Фото: РНФКК (Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай)

Юный спортсмен Дмитрий Сычев из Суворовского микрорайона в Ростове-на-Дону сдал квалификационный экзамен на мастерскую степень в рамках летней школы Российской национальной федерации карате киокушинкай.Мероприятие провели в Алуште в начале июля, после чего потребовалось две недели для подведения итогов. Всего в работе летней школы участвовали 450 спортсменов со всей России - от Сахалина до Калининграда.От Ростовской области присутствовала региональная сборная, в которую вошли 45 человек. А руководил группой главный тренер Олег Захаров.Ежедневно для спортсменов проводили три тренировки и две лекции. Кандидатуры на получение черного пояса выставили 70 человек, самым младшим оказался 13-летний ростовчанин Дмитрий Сычев.Всего для каратистов предусмотрели несколько испытаний, в том числе они показали технические приемы в этом спорте. Далее были упражнения, такие как прыжки через палку и ходьба на руках.Кроме того, провели тестирование на исполнение технических комплексов ката – своего рода «бой с тенью». А в конце был экзамен, включавший в себя полноконтактные поединки кумитэ.Соперники Дмитрия Сычева были старше и тяжелее его, но он успешно прошел все этапы. Дополнительные баллы ему удалось заработать на специальных испытаниях.В результате юный ростовчанин получил черный пояс. Он стал четвертым в стране и первым в Ростовской области обладателем высшего звания мастера в столь юном возрасте.Добавим, что спортсмен с 2017 года тренируется в клубе «Суворов», за это время он несколько раз становился победителем и призером различных соревнований, в том числе международных. Так, в 2021 году каратист стал финалистом первенства Европы, а в 2022 году его включили в состав сборной России по киокушинкай.Сейчас сборная ведет подготовку к чемпионату мира, который организуют раз в четыре года в Японии. В этот раз он пройдет в Токио с 17 по 19 ноября.