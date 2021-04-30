В Ростове в подвале пятиэтажки нашли скелетированные останки пропавшего мужчины

В Ростове-на-Дону в подвале одного из домов нашли человеческие останки. Происшествие случилось еще в марте, но об этом стало известно только сейчас.По данным источника Rostov.ru, скелет мужчины нашли в подвале пятиэтажного дома № 26 по улице Ларина. Умершим оказался 34-летний житель соседнего дома Антон Миноченко. С декабря 2020 года мужчина считался без вести пропавшим. Его личность удалось установить только благодаря вещам.По рассказам соседей, этот подвал облюбовали местные жители. Они собирались там, употребляли спиртное и дебоширили. Жильцы стали жаловаться на асоциальных людей в доме, поэтому сотрудники управляющей компании закрыли подвал на ключ. Видимо, Антон оказался запертым в помещении.По предварительной информации, следов насилия на трупе не обнаружено. Вероятной причиной смерти мужчины мог стать эпилептический припадок.