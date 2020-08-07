Начальник ОМВД России по Кагальницкому району Ростовской области получил строгий выговор за побег задержанного

Начальнику ОМВД России по Кагальницкому району Ростовской области объявили строгий выговор за побег арестованного на 15 суток мужчины. Мера принята по итогу проверки прокурора Кагальницкого района Александра Коростылева.Подгорного А. И. задержали на 15 суток за управление авто без водительских прав. Арест ему назначил мировой судья судебного участка № 5 Зерноградского судебного района Ростовской области. Мужчину должны были доставить из суда в отдел полиции, но он сел в свою машину и уехал. Впоследствии нарушителя задержали и отвезли в спецприемник.За плохой контроль над задержанным 16 июля выговоры получили начальник отдела полиции, а также еще два сотрудника.