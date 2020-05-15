На Дону мужчину задержали по подозрению в краже рельсов

Подозреваемого в краже рельсов задержали в Ростовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.В линейный отдел полиции поступило сообщение о том, что с железнодорожной станции в Батайске пропали часть стрелочного перевода и пять рельсов общей длиной пять метров. Подозреваемого удалось задержать. Как сообщили в УТ МВД по СКФО, им оказался 38-летний безработный местный житель. При помощи сварочного аппарата он отрезал детали и, погрузив их в машину с прицепом, увёз. Затем украденное мужчина сдал в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.