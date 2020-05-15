Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

На Дону мужчину задержали по подозрению в краже рельсов

На Дону мужчину задержали по подозрению в краже рельсов
Подозреваемого в краже рельсов задержали в Ростовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В линейный отдел полиции поступило сообщение о том, что с железнодорожной станции в Батайске пропали часть стрелочного перевода и пять рельсов общей длиной пять метров. Подозреваемого удалось задержать. Как сообщили в УТ МВД по СКФО, им оказался 38-летний безработный местный житель. При помощи сварочного аппарата он отрезал детали и, погрузив их в машину с прицепом, увёз. Затем украденное мужчина сдал в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.