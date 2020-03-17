Какие новости влияют на валютный рынок



Предупреждение: сделки с валютами, особенно в условиях повышенной волатильности и нестабильности на рынке, могут стать причиной серьезных денежных трат.



Валютный рынок в определенной мере зависит от того, что творится в мире, как ведут себя финансовые регуляторы, какие настроения у инвесторов и спекулянтов, растет или падает стоимость сырья. Факторов множество, и чтобы оставаться в курсе событий на валютной бирже, снизить риск и найти потенциально прибыльные сделки, важно следить за новостным фоном.

Отвлечемся от форс-мажоров, к которым следует отнести коронавирус или падение цен на нефть, поговорим о теоретических факторах.



Политика финансовых регуляторов



От того, какую политику проводят главные финансовые регуляторы, включая Федеральную резервную систему США, Центробанки ЕС, Японии, Канады, Австралии, России, зависят колебания ставки для банков, наличие ликвидности на рынках, уровень доходности облигаций в той или иной валюте. Регуляторы могут принимать стимулирующие меры для поддержания экономики или же «закручивать гайки», следуя «жесткой» политике.



Стоимость сырья



Россия – показательный пример страны, национальная валюта которой зависит от состояния рынка углеводородов. Рубль зависит от нефти, и если стоимость «черного золота» стремительно падает, российскому ЦБ приходится принимать меры по сдерживанию комфортного курса. Если нефть растет – рубль получает поддержку. Минфин и ЦБ РФ также либо закупают, либо продают валюту, в зависимости от цен на нефть.



Настроение инвесторов



В зависимости от глобальной обстановки на рынке и прогнозов аналитиков, спекулятивные торговцы валютой или инвесторы либо интересуются рисковыми, доходными активами, либо прячут капитал в менее доходные защитные активы. Форекс курсы рубля в определенной мере зависят от того, готовы ли инвесторы заключать рисковые сделки.



Макроэкономические показатели



Уровень инфляции, деловой и потребительской активности, темпы экономического роста – все это находит объяснимое отражение на курсе рубля и политике местного финансового регулятора.



Сезонные факторы



Если вернуться к рублю, то традиционно на его курс влияют периоды налоговых выплат, когда экспортерам приходится закупать национальную валюту для взносов в казну. К этой же категории факторов можно отнести новогодние праздники или сезон отпусков, когда люди либо закупают доллары, либо продают их для последующих покупок.

