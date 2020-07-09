Идеальный мир по неидеальному рецепту

Согласитесь, последние несколько месяцев не раз наталкивали нас на мысль, что мы оказались в каком-то вымышленном мире. Тем более что примеров подобных миров перед глазами множество: кинематограф не раз обращался к изображению общественного устройства, которого в реальности не существует. И хорошо бы, чтобы и не существовало. Мы говорим о фильмах-антиутопиях. Автор сценария одной из самых нашумевших антиутопий «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд говорила, что все, что она изобразила в своей истории, уже есть в нашем обществе, ни одно злодейство она не выдумала. Лишь довела до логического завершения. Самые интересные сериалы-антиутопии онлайн-кинотеатр IVI собрал в специальной подборке. И главное, что понимаешь после их просмотра, – надежда на лучшее есть всегда.Черное зеркало – это экраны гаджетов, которые буквально подчинили себе нашу жизнь. Автор сценария сериала Чарли Брукер так объяснял название: «Это беспристрастная и неподкупная грань прогресса, в которой мы можем увидеть своё отражение — и не факт, что оно нам понравится». Сюжет каждой серии (а они не связаны между собой, каждая серия рассказывает законченную историю) убеждает нас в том, что прогресс и технологии могут обернуться против нас. В одной серии ноу-хау дают возможность героям блокировать друг друга в реальной жизни. В другой чипы в мозгу позволяют управлять воспоминаниями. И все герои так или иначе попадают в опасную зависимость от гаджетов, которые должны всего-навсего упрощать жизнь.Социальные сети стали средой привычного обитания современного человека. Главные герои этого сериала – супруги Лоуренс и Мередит – изобрели новую сеть под названием «Поток». Чипы, управляющие сетью, вживляются непосредственно в мозг. Но в какой-то момент они выходят из-под контроля, и люди становятся друг другу врагами. Остановить работу «Потока» пытается сын изобретателей Том и его девушка Кейт.Автор романа, на котором основан этот сериал, Маргарет Этвуд была удостоена множества литературных премий, в том числе Букеровской. Действие романа и сериала происходит в вымышленном государстве будущего, Республике Галаад. Здесь можно быть осужденным буквально за все – мысли, поведение, любовь к искусству. Женщины теряют способность рожать детей, а те, которые все еще сохраняют ее, становятся «служанками» и отправляются в специальные лагеря. Смотрите на IVI сериал, главную роль в котором сыграла Элизабет Мосс, получившая за нее «Золотой глобус».В 1973 году на экраны вышел фильм «Мир Дикого Запада», который рассказывал о необычном парке развлечений. В нем гости могли отправиться в путешествие в прошлое: в натуралистичных декорациях действовали роботы, которых невозможно было отличить от людей. В Мире Дикого Запада можно было устроить стрельбу или драку и быть совершенно спокойным: роботы никогда не пошли бы против людей. До тех пор, пока в системе управления не произошел сбой... На основе этого фильма в наши дни сняли фантастический сериал, среди авторов которого – Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс.Во многих произведениях, посвященных будущему, мир оказывается населен андроидами. Они помогают людям и выполняют множество сервисных функций. Так происходит и в этом англо-американском сериале. Андроиды, живущие среди людей, внешне не отличаются от нас, только лишены эмоций. Внезапно человеческие чувства начинают просыпаться то в одном роботе, то в другом. Это результаты экспериментов доктора Дэвида Элстера, который создал программу «человечности». Однако теперь механические помощники начинают испытывать всю гамму эмоций и делаются непредсказуемыми.Сериал основан на одноименном романе Герберта Уэллса, но его действие перенесено в наши дни. Люди получают сигнал из космоса и готовы к контакту с внеземным разумом. Однако инопланетяне атакуют Землю и истребляют почти все человечество. Оставшиеся в живых должны понять, чем же провинились люди и как можно противостоять ужасной угрозе. И возможно ли это вообще.Континуум – это термин, означающий сплошную среду. В этом сериале такой средой становится время, и герои перемещаются из одной эпохи в другую, пытаясь исправить ошибки. Группа террористов совершает побег из 2077 года в 2012, и за ними отправляется Кира Кэмерон (Рэйчел Николс), сотрудница полиции. Чтобы обеспечить себе прикрытие, она поступает в местную полицию, где начинает сотрудничать с Алеком Садлером, молодым компьютерным гением.