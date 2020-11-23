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Губернатор Ростовской области предложил ввести новый запрет, связанный с коронавирусом

Губернатор Ростовской области предложил ввести новый запрет, связанный с коронавирусом
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 25 ноября заявил о новом запрете, который предложил в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По мнению главы региона, в период пандемии нужно запретить в медучреждениях проверки.

Василий Голубев отметил, что за время пандемии только в Ростовской области прошло более тысячи проверок. Это были и прокуратура, и монопольные службы, а также всевозможные проверяющие инстанции. Глава области считает, что сотрудники медицинских организаций отвлекаются от дел, связанных со спасением жизней, на заполнение бумаг, составление писем и других ресурсозатратных мероприятий.

При этом губернатор уверен, что этот запрет не должен распространяться на те проверки, где возникает угроза жизни и здоровью людей.

Предложение поддержали.

В связи с постоянным недовольством людей системой здравоохранения, правоохранительные органы стопками собирают письма с жалобами на не вовремя приехавшую «скорую», отказы врачей, отсутствие лекарств, плохие условия содержания и так далее. Будут ли рассмотрены все эти жалобы после пандемии, покажет время.

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