Губернатор Ростовской области недоволен взаимодействием депутатов Госдумы и региональных народных избранников. Об этом Василий Голубев сообщил во время ежегодной пресс-конференции 26 января.По словам главы региона, парламентарии регионального Законодательного собрания должны объединиться с депутатами Госдумы и народными избранниками районных поселений. Это необходимо для того, чтобы держать прямую связь с жителями и решать их проблемы. В настоящее время «депутатский треугольник», по мнению губернатора, работает недостаточно.Василий Голубев отметил, что в целом депутаты Госдумы эффективно работали в период пандемии и активно решали вопросы на федеральном уровне. Однако глава Ростовской области уточнил, что в дальнейшем хочет видеть более четкое представление интересов региона в Госдуме и оперативное реагирование на различные ситуации на Дону.— Депутаты должны значительно сильнее лоббировать интересы региона на федеральном уровне. Вот это хотел бы увидеть в работе нового состава, — заявил Василий Голубев.