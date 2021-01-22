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Губернатор Ростовской области недоволен взаимодействием депутатов

Губернатор Ростовской области недоволен взаимодействием депутатов
Губернатор Ростовской области недоволен взаимодействием депутатов Госдумы и региональных народных избранников. Об этом Василий Голубев сообщил во время ежегодной пресс-конференции 26 января.

По словам главы региона, парламентарии регионального Законодательного собрания должны объединиться с депутатами Госдумы и народными избранниками районных поселений. Это необходимо для того, чтобы держать прямую связь с жителями и решать их проблемы. В настоящее время «депутатский треугольник», по мнению губернатора, работает недостаточно.

Василий Голубев отметил, что в целом депутаты Госдумы эффективно работали в период пандемии и активно решали вопросы на федеральном уровне. Однако глава Ростовской области уточнил, что в дальнейшем хочет видеть более четкое представление интересов региона в Госдуме и оперативное реагирование на различные ситуации на Дону.

— Депутаты должны значительно сильнее лоббировать интересы региона на федеральном уровне. Вот это хотел бы увидеть в работе нового состава, — заявил Василий Голубев.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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