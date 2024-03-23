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Знаменитые ростовчане выразили слова соболезнования в связи с терактом

Знаменитые ростовчане выразили слова соболезнования в связи с терактом
Знаменитые ростовчане выразили слова соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити Холле" в Подмосковье. Слова скорби выразили рэпер Баста (Василий Вакуленко), актриса Ирина Безрукова, певица Татьяна Котова и другие. Памятные слова они опубликовали в соцсетях спустя несколько часов после теракта.

— У меня нет слов. Больно читать новости, — написала экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова.

— Выражаю соболезнования всем погибшим и пострадавшим в «Крокусе», их близким и родственникам, — поддержала родных жертв актриса Ирина Безрукова.

Напомним, 22 марта в "Крокус сити Холл" ворвались неизвестные и расстреляли в упор десятки людей. Погибли около 100, еще столько же пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Фото: Соцсети.
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