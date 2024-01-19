В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Усть-Донецком районе Ростовской области при пожаре погиб 65-летний мужчина. Трагедия произошла утром 19 января в станице Мелиховской.Огонь вспыхнул в частном доме № 46 на улице Крючкова. Возгорание распространилось на 15 квадратных метров. Комнаты затянуло едким дымом. Жительница хотела потушить огонь самостоятельно, но у нее ничего не получилось. Женщина пыталась спасти спящего мужа, но он уже не проснулся.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия 65-летний мужчина скончался от отравления дымом. Его 55-летняя супруга госпитализирована с ожогами второй степени.Пожар тушили четыре спасателя, задействовали две автоцистерны. Предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя.