Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в доме

В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в доме
В Усть-Донецком районе Ростовской области при пожаре погиб 65-летний мужчина. Трагедия произошла утром 19 января в станице Мелиховской.

Огонь вспыхнул в частном доме № 46 на улице Крючкова. Возгорание распространилось на 15 квадратных метров. Комнаты затянуло едким дымом. Жительница хотела потушить огонь самостоятельно, но у нее ничего не получилось. Женщина пыталась спасти спящего мужа, но он уже не проснулся.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия 65-летний мужчина скончался от отравления дымом. Его 55-летняя супруга госпитализирована с ожогами второй степени.

Пожар тушили четыре спасателя, задействовали две автоцистерны. Предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.