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Жительница Ростова пыталась передать в СИЗО трамадол и героин

Жительница Ростова пыталась передать в СИЗО трамадол и героин
В Ростове-на-Дону местная жительница пыталась передать в колонию наркотики и психотропные вещества. Об этом 5 марта сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Женщина пришла в следственный изолятор № 1 и сказала, что хочет передать посылку одному из заключённых, отбывающему срок за угон автомобиля.

Во время осмотра передачки сотрудники СИЗО нашли 1,5-литровую бутылку из-под сгущёнки с неизвестной жидкостью, а также пачку сигарет с шестью пакетиками белого порошка. В ходе экспертизы удалось установить, что вместо сгущёнки в бутылке было почти 1 300 граммов трамадола. В пачке сигарет оказался героин общей массой 1,5 грамма.

- Задержанная гражданка и изъятые предметы переданы сотрудникам полиции, - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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