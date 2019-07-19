В СИЗО Ростова пытались передать финики с наркотиками



В Ростове-на-Дону заключённому в СИЗО пытались передать сухофрукты с наркотиками. Посылку с «начинкой» отправили 21 июля в режимное учреждение, расположенное на улице Тоннельной.



В передачке находились продукты, среди них — финики. При досмотре в сухофруктах нашли три свёртка с порошком белого цвета и иглу от медицинского шприца. Вес вещества составил 0,5 грамма. На место вывали оперативно-следственную группу.



- Житель Новочеркасска, пытавшийся передать запрещённые предметы, а также изъятые вещества переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



По данному факту проводится проверка.