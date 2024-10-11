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Жители Каменск-Шахтинского не смогли попасть в укрытие во время атаки беспилотников

Жители Каменск-Шахтинского не смогли попасть в укрытие во время атаки беспилотников
Жители Каменска-Шахтинского сообщили, что бомбоубежища во время ночной атаки беспилотников были закрыты.

Люди рассказали, что в ночь на 11 октября они услышали воздушную тревогу и сразу же спустились в подвал своего дома №61 на переулке Ермаковском, где находилось укрытие. Однако дверь в убежище оказалась закрытой, и они не знали, куда обратиться, чтобы её открыли.

Сирена вскоре перестала звучать, и люди вернулись в свои квартиры.

— Утром мы позвонили в управляющую компанию и попросили открыть подвал, — написала Татьяна Т. — Нам ответили, что это сделают до обеда, но когда я пришла с работы, ничего не изменилось.

Кроме того, женщина звонила в администрацию города, но её звонок остался без внимания.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, минувшей ночью на севере Каменск-Шахтинского система ПВО уничтожила четыре беспилотника.

Корреспондент DonDay обратился в приёмную администрации Каменск-Шахтинского с вопросом о том, почему были закрыты убежища. Однако в администрации не смогли дать на него ответа.
Фото: соцсети
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