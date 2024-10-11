В Ростове родители ищут свидетелей аварии, в которой пострадал их 12-летний сын

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону родители ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал их 12-летний сын. Авария случилась 10 октября на улице Цезаря Куникова. Об этом сообщает Donday со ссылкой на маму Елисея Давыдова, Юлию.Инцидент произошел возле дома № 36/81. Как сообщила порталу женщина, в тот день ее сын шел по нерегулируемому пешеходному переходу около 13:33. В этот момент со второй полосы на проезжую часть выехал «Хендай Элантра». Подросток не успел отскочить от надвигающийся легковушки, и транспорт сбил его с ног.- Сын кричал ему: «Остановитесь!», другие водители сигналили, но не помогло. Сына задел по бедру, колену, собаку отбросило от удара. После этого водитель чуть притормозил, высунулся в окно, что-то крикнул сыну и резко уехал, - рассказала Юлия.В результате аварии Елисей повредил колено и бедро. Он запомнил, как выглядит машина, и ее номер и сразу сообщил маме о случившемся.Родители в этот же день отправились в травмпункт городской больницы № 20. Там подростку сделали рентгеновский снимок. Врачи диагностировали ему ушиб мягких тканей бедра и коленного сустава.После обращения в полицию удалось найти виновника ДТП. Однако он всячески отрицает свою вину. Якобы к травмам мальчика и собаки он непричастен.В настоящее время родители не могут доказать вину водителя. В ГИБДД сотрудники не смогли посмотреть момент аварии из-за отсутствия камер. Поэтому Юлия надеется на помощь жителей. Возможно, вы стали свидетелем происшествия или имеете записи с видеорегистраторов. Позвоните по номеру мамы пострадавшего мальчика: 8-918-557-73-12 (Юлия).